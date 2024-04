„Stopp! Wo kommst Du nicht voran?“ Lebenswerte Stadt für alle - Dessau-Roßlau diskutiert über das Thema Barrierefreiheit

„Stopp! Wo kommst Du nicht voran?“ - Diese Frage war Thema im Bauhaus-Museum. Zu der Diskussion hatten Correctiv und MDR Sachsen-Anhalt in Kooperation mit der MZ eingeladen. Was kritisiert wurde und in Zukunft anders laufen soll.