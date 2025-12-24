Um die Blutversorgung auch während der Feiertage aufrechtzuerhalten, lädt der DRK-Blutspendedienst traditionell am 26. Dezember zu einem Sonderblutspendetermin ins Radisson Blu Fürst Leopold Hotel ein. Zur Belohnung gibt es ein Weihnachtsmenü.

Dessau/MZ/HTH. - Um die Blutversorgung auch während der Feiertage aufrechtzuerhalten, lädt der DRK-Blutspendedienst traditionell am 26. Dezember zu einem Sonderblutspendetermin ins Radisson Blu Fürst Leopold Hotel ein.

Als Dank wird ein tolles Weihnachtsmenü geboten, teilt der Blutspendedienst der Landesverbände des DRK Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB) mit. „Während der Feiertage machen Unfälle und Krankheiten keine Pause, somit muss auch die Blutversorgung aufrechterhalten werden“, sagt Felix Roeren, stellvertretender Pressesprecher des NSTOB.

Beim Sondertermin am zweiten Weihnachtsfeiertag im Radisson Blu Hotel, Friedensplatz 30, können Interessierte von 10 bis 14 Uhr die Blutspende besuchen. Nach der Spende erhalten sie ein reichhaltiges Weihnachtsmenü. Für die Planung, weist Roeren hin, wird um eine Terminreservierung gebeten. „Das ist mit wenigen Klicks unter www.blutspende-leben.de/termine möglich sowie telefonisch unter 0800/1194911.“

Ohne den Sondertermin am 26. Dezember könnte die Versorgung mit Blut nicht aufrechterhalten werden, macht die Pressemitteilung deutlich. Das kann kritische Folgen für Patienten haben. Blutkonserven sind teilweise nur kurz haltbar, besonders die Blutplättchen (Thrombozyten) sind nur vier Tage lagerfähig.

Thrombozyten spielen eine wichtige Rolle für die Blutstillung, indem sie Verletzungen in Blutgefäßen erkennen und verkleben. Bei einem erheblichen Mangel an Blutplättchen besteht eine hohe Blutungsgefahr, daher wird dieses Präparat häufig bei Krebserkrankungen während der Chemotherapie eingesetzt.

Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerverletzten oder Erkrankten geholfen werden. Neben Unfallopfern und Patienten mit Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen.

Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspendenden benötigt. Grundsätzlich darf jeder Gesunde ab einem Alter von 18 Jahren beim DRK zur Blutspende gehen. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens 56 Tagen liegen. Wer zur Blutspende geht, muss einen amtlichen Lichtbildausweis dabei haben.