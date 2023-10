Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kochstedt/MZ. - Es scheppert, es knallt, laute Musik dröhnt aus einer tragbaren Musikbox, Kinder und Jugendliche rufen sich etwas zu, johlen, kreischen. Im Umfeld des erst wenige Jahre alten Spiel- und Bolzplatzes in der Kochstedter Grundschule kann es schonmal richtig laut werden. Weil der Platz auch außerhalb der Schulzeiten geöffnet ist, hat er sich zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche entwickelt. Doch der Lärm, den sie dabei verursachen, stört einige Anwohner gewaltig. Ein Hauptbeschwerdeführer, der ganz in der Nähe des Platzes wohnte, soll nach MZ-Informationen bereits umgezogen sein. Doch die Kritik am Lärm reißt nicht ab, so dass die Stadt nun reagieren will.