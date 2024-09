Vom Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, locken Bauernmarkt und Nordmannfest nach Mildensee. Was das Festkomitee für die drei Tage alles organisiert hat.

Kurzweil für alle: Bauernmarkt und Nordmannfest locken am Wochenende wieder nach Mildensee

Dessau/MZ. - Antje Lehmann ist nach Feierabend derzeit besonders fokussiert, laufen doch letztendlich bei der Lehrerin, die am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen arbeitet, viele Fäden für den bevorstehenden Bauernmarkt und das Nordmannfest auf dem Festplatz rund um den Napoleonsturm in Mildensee zusammen.