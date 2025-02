Nach dem Anschlag in Magdeburg haben die Organisatoren des 26. Dessauer Karnevalsumzugs die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. „Wir haben uns nach bestem Wissen und nach bestmöglichen Kräften vorbereitet“, sagt Oberbürgermeister Robert Reck. Was das heißt.

26. Auflage am 2. März

Dessau-Rosslau/MZ. - Zum 26. Karnevalsumzug am 2. März wollen in der Dessauer Innenstadt wieder Närrinnen und Narren für Frohsinn sorgen. Auch 2025 agieren am kommenden „Rosensonntag“ die Stadt Dessau-Roßlau und die vier großen Karnevalsvereine (1. Große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954, Waldeser Carneval Club Dessau, Mitteldeutscher Carneval Club Dessau, Roßlauer Karneval Club) gemeinsam als Veranstalter.