Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau Kreishandwerksmeister Karl Krökel: „Ohne Handwerk hätte es das Bauhaus nicht gegeben“
Zum „Tag des Handwerks“ am 19. September in Dessau wird in diesem Jahr das 100-jährige Bauhausjubiläum im Mittelpunkt stehen. Welche Wechselbeziehungen es damals gab und ob das Bauhaus noch heute Inspiration für das Handwerk ist oder sein könnte, erklärt Kreishandwerksmeister Karl Krökel im MZ-Interview.
Dessau-Rosslau/MZ. - „Ohne Handwerk gäbe es kein Bauhaus“, sagt Kreishandwerksmeister Karl Krökel. Das Bauhaus kam vor 100 Jahren nach Dessau und wird deshalb zum Tag des Handwerks, der am 19. September auf dem Dessauer Marktplatz stattfindet, besonders im Mittelpunkt stehen. In Vorbereitung auf diesen Tag sprach Reporterin Heidi Thiemann mit Kreishandwerksmeister Karl Krökel.