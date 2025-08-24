Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau Kreishandwerksmeister Karl Krökel: „Ohne Handwerk hätte es das Bauhaus nicht gegeben“

Zum „Tag des Handwerks“ am 19. September in Dessau wird in diesem Jahr das 100-jährige Bauhausjubiläum im Mittelpunkt stehen. Welche Wechselbeziehungen es damals gab und ob das Bauhaus noch heute Inspiration für das Handwerk ist oder sein könnte, erklärt Kreishandwerksmeister Karl Krökel im MZ-Interview.