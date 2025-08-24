weather wolkig
Auswertung der Zahlen des Geschäftsjahres 2024 fällt positiv aus.

Von Lea Fischer 24.08.2025, 16:00
Vorstand Thoralf Flaake
Vorstand Thoralf Flaake Foto: Fischer

Wittenberg/MZ. - Ein weiterhin herausforderndes Jahr 2025 hat der Wittenberger Volksbank-Vorstand Thoralf Flaake auf der Generalversammlung am Donnerstag prophezeit. Ausgewertet wurde auf der Veranstaltung das Geschäftsjahr 2024. Auch das sei, wie der Vorsitzende des Aufsichtsrates Klaus Eckert anmerkte, kein leichtes gewesen. Dennoch könne man stolz darauf sein.