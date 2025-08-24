Wittenberg/MZ. - Ein weiterhin herausforderndes Jahr 2025 hat der Wittenberger Volksbank-Vorstand Thoralf Flaake auf der Generalversammlung am Donnerstag prophezeit. Ausgewertet wurde auf der Veranstaltung das Geschäftsjahr 2024. Auch das sei, wie der Vorsitzende des Aufsichtsrates Klaus Eckert anmerkte, kein leichtes gewesen. Dennoch könne man stolz darauf sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.