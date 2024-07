Dessau-Rosslau/MZ/SBR. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV startet mit einem Kracher in die neue Saison 2024/25. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Für das Team von Trainer Uwe Jungandreas beginnt die Saison am Sonnabend, 7. September, mit dem Mitteldeutschen Derby gegen den HC Elbflorenz Dresden.

Gleich zum Saisonauftakt gibt es für den Dessau-Roßlauer HV ein Wiedersehen mit Torjäger Timo Löser

Gleich zum Saisonauftakt gibt es somit ein Wiedersehen mit Torjäger Timo Löser, der den Dessau-Roßlauer HV in der Sommerpause verlassen hat und künftig für die Sachsen antritt. Und noch eine Besonderheit hat dieses Duell. Nicht nur Dyn, sonder auch der Mitteldeutsche Rundfunk wird die Partie live im TV übertragen, weshalb das Spiel auch schon um 16 Uhr angepfiffen wird.

Ungewöhnlich ist, dass sich Desau und Dresden am 31. August noch in einem letzten Testspiel der Saisonvorbereitung gegenüberstehen. Stand jetzt wird daran festgehalten, weil der Rahmen ein besonderer ist: Beide Teams treffen im Rahmen von „100 Jahre Belgern“ in Nordsachsen aufeinander. Die Verbindungen geknüpft hatte Anfang des Jahres der nordsächsische Landrat Kai Emanuel – der Vater von Max und Oskar Emanuel, die beide beim Dessau-Roßlauer HV spielten und spielen. Oskar Emanuel war zuvor auch in Dresden aktiv.

Eine Woche nach dem Auftaktspiel ist der DRHV auswärts beim TV Großwallstadt gefordert

Eine Woche nach dem Auftaktspiel ist der DRHV auswärts gefordert und trifft mit dem TV Großwallstadt auf das neue Team von Kreisläufer Patrick Gempp. Gempp hat nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Team-Training begonnen – und könnte gegen Dessau wieder dabei sein.

Die Hinrunde endet für den Dessau-Roßlauer mit einem Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am 26. Dezember tritt das Team auswärts bei Erstliga-Absteiger Bergischer HC an, bei dem mit Johannes Wasielewski inzwischen auch ein ehemaliger DRHV-Akteur unter Vertrag steht.

Nach der Handball-Weltmeisterschaft im Januar geht es dann mit dem Ligaspielbetrieb Anfang Februar weiter.