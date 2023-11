Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV muss in den nächsten Monaten auf die Dienste von Kreisläufer Patrick Gempp verzichten. Weil auch Carl-Phillip Haake ausfällt, rückt ein Talent aus Kühnau nach.

DRHV-Kreisläufer Patrick Gempp kann verletzt in den nächsten Wochen nicht eingesetzt werden.

