Invasive Arten verbreiten sich immer mehr. In Dessau-Roßlau war die Lage in den vergangenen Jahren stabil. Nun gibt es einen neuen Eindringling.

Von Leonie Beer 24.02.2026, 14:00
Seit 2025 gibt es die Asiatische Hornisse in Sachsen-Anhalt.
Dessau-Roßlau/MZ. - Das anhaltende Vorkommen invasiver Arten ist auch in Dessau-Roßlau zu verzeichnen. Das hat Stadtsprecher Ralf Schüler der MZ bestätigt. Dies umfasse eine Reihe von invasiven Arten, die auf einer Liste der EU vermerkt sind. Bisher könnten sich die heimischen Tiere und Pflanzen jedoch erfolgreich dagegen behaupten.