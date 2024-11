Pünktlich zur Vorweihnachtszeit beginnt am Sonntag, 1. Dezember, der Ticketvorverkauf für den „Kleinkunsttraum Oranienbaum“ 2025.

Dessau/MZ. - Pünktlich zur Vorweihnachtszeit beginnt am Sonntag, 1. Dezember, der Ticketvorverkauf für den „Kleinkunsttraum Oranienbaum“, der am 13. und 14. Juni 2025 stattfinden wird. Das hat die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz angekündigt. Schnellentschlossene können sich ihre Karten zum vergünstigten Preis von 34 Euro pro Person sichern - solange der Vorrat reicht! Der reguläre Preis beträgt 39 Euro

Das begeisterte Publikum des „Kleinkunsttraum Oranienbaum“ 2024 habe die Entscheidung für die dritte Auflage der Veranstaltung maßgeblich beeinflusst, so die Kulturstiftung, die an 20 Stationen erneut eine zauberhafte Welt voller Akrobatik, Magie, Comedy, Clownerie, Puppenspiel, Tanz und Pantomime verspricht. Erneut habe Susanne Linzer vom Monstertheater Berlin außergewöhnliche Künstler aus ganz Europa verpflichten können. Den krönenden Abschluss der beiden Sommerabende soll wieder eine eine Licht- und Lasershow an der Oranienbaumer Schlossfassade bilden.Foto: KSDW

Tickets sind ab dem 1. Dezember 2024 im Online-Shop der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz unter tickets.gartenreich.de erhältlich.