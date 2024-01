Wegen Personalmangels können über drei Jahre alte Kinder ab März nicht mehr in der Roßlauer Kita „St. Marien“ betreut werden - und sollen auf andere Einrichtungen in der Stadt verteilt werden. Auf einer Versammlung entlädt sich die Wut der Eltern. Sie halten das Argument für vorgeschoben und wollen Anwälte einschalten.

Kinder müssen wechseln: Eltern empört über geplante Teil-Schließung der Kita „St. Marien“ in Roßlau

Eltern und Kinder am Freitagnachmittag vor der Kita in Roßlau. Die Forderung ist klar.

Rosslau/MZ. - Nach einer hitzigen Elternversammlung im evangelischen Kindergarten „St. Marien“ in Roßlau ist die Wut bei den Eltern groß. Grund: Ab März werden über drei Jahre alte Kinder nicht mehr am Standort betreut, sondern sollen auf andere Einrichtungen im Stadtgebiet - auch in Dessau - aufgeteilt werden.