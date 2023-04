Hat die Stadt Dessau-Roßlau bei der Planung der Kita in Mildensee bestimmte Probleme nicht berücksichtigt? Anwohner erklären, warum sie das so sehen.

Kita-Projekt in Mildensee sorgt für Ärger - Anwohner sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt

Bewohner des Umfelds der zukünftigen Kita in Mildensee treffen sich am geplanten Standort

Dessau/MZ - So sollte der Umgang der Politik und Verwaltung mit den Bürgern nicht sein, finden die Anwohner von Alt Dellnau in Bezug auf die geplante neue Kindertagesstätte in ihrer Nachbarschaft. Sie sind sauer.