In den vergangenen Monaten sind im Dessau-Roßlauer Stadtrat und bei den Dessauer Stadtwerken zahlreiche Entscheidungen getroffen worden, die sich auf die Geldbörse jedes Einzelnen auswirken. Ein Überblick.

Kita-Gebühren, Fernwärme, Gelbe Tonnen, Bibliothek: Das wird 2026 in Dessau-Roßlau teurer, das ist neu

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende, 2026 steht vor dem Start. Angesichts steigender Preise in der Stadt fliegen nicht überall die Sektkorken.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das neue Jahr steht vor der Tür – und mit ihm kommen einige Veränderungen auf die Dessau-Roßlauer zu. Ein Überblick über das, was ab dem 1. Januar 2026 gilt.