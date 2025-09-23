Das Umweltbundesamt begeht den 20. Jahrestag mit einer besonderen Aktion. Statt zu feiern, unterstützen die UBA-Mitarbeiter lokale Vereine bei ihrer Arbeit.

UBA-Mitarbeiter beim Verpacken und Registireren von Feuerlöschern für die Ukraine.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein Dutzend Männer und Frauen schleppen Feuerlöscher, registrieren, sortieren und verpacken sie in Kisten, die sie anschließend zunageln. Was sich Donnerstag, 18. September, am Rundling in Roßlau – einem ehemaligen Kindergarten – abspielte, war Teil einer ungewöhnlichen Jubiläumsaktion: Statt den 20. Jahrestag des Umweltbundesamts in Dessau mit den üblichen Feierlichkeiten zu begehen, stand der Tag unter dem Motto „20 Jahre UBA in Dessau-Roßlau – heute nur für Dessau-Roßlau“. Das bedeutet: UBA-Mitarbeiter unterstützen lokale Vereine.