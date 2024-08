„Kindsköpfe“ im Schloss Georgium: Neue Sonderausstellung in der Anhaltischen Gemäldegalerie

Eröffnung am Wochenende

Blick auf die sanierte Anhaltische Gemäldegalerie in Dessau.

Dessau/MZ/HTH. - Seit diesem Jahr ist die Anhaltische Gemäldegalerie im Schloss Georgium wieder geöffnet. Nach mehrjähriger Sanierung ihres Stammhauses erscheint eine der wichtigsten Sammlungen Alter Meister in Mitteldeutschland buchstäblich in neuem Licht. Nun erwartet die Besucher ab dem 1. September der Höhepunkt des Jahres. Gezeigt wird die Sonderausstellung „Kindsköpfe – Kinderporträts vom Barock bis zur Romantik“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Meisterwerke von Anthonis van Dyck bis Philipp Otto Runge sind ab dem 1. September in der Anhaltischen Gemäldegalerie zu sehen

Meisterwerke von Anthonis van Dyck bis Philipp Otto Runge, mehr als die Hälfte davon Leihgaben aus wichtigen mitteleuropäischen Sammlungen, entführen in eine Zeit, als die Ideen der Aufklärung nicht nur das Bild der Kindheit, sondern auch die Gattung des Kinderbildnisses maßgeblich veränderten. Gefördert wird die Ausstellung durch das Land Sachsen-Anhalt.

„Kindsköpfe“ zeigt die neue Sonderausstellung in der Anhaltischen Gemäldegalerie. Foto: AGD

Parallel zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Sandstein Verlag Dresden unter dem Titel „Kindsköpfe - Kinderporträts vom Barock bis zur Romantik“, herausgegeben von Ruben Rebmann, Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie.

Kinderporträts sind ein selbstverständlicher Teil unserer modernen Bildkultur. Wer heute Kinder hat, versucht ihre Entwicklung in Bildern – meistens Fotos – ausführlich festzuhalten. Das war jedoch nicht immer so, wie die in der Ausstellung und im Katalog zusammengestellte Auswahl von herausragenden Kinderbildnissen zeigt. Im Mittelpunkt der sich vom 17. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstreckenden Ausstellung steht die Epoche der Aufklärung.

Die Sonderschau wird vom 1. September bis zum 1. Dezember zu sehen sein.