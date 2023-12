Die Wiedereröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau ist die kulturelle Weihnachtsüberraschung des Jahres. Es gibt keine vergleichbare Sammlung zwischen Potsdam und Leipzig, Gotha und Weimar.

Mit Video: Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau ist wieder eröffnet

Kunstmuseum im Gartenreich: Nach zwölfjähriger Schließung und Generalsanierung öffnet die Anhaltische Gemäldegalerie im Schloss Georgium in Dessau-Roßlau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Lange war sie weg. Lang, lang, lang. Zwölf lange Jahre war die Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau-Roßlau für die Öffentlichkeit unsichtbar. Zwölf Jahre, das ist mehr als eine Schülergeneration. Das sind zahllose Menschen, die – ohne die Bilder sehen zu können – an dem schneeweißen klassizistischen Schloss im Georgengarten vorbeilaufen mussten, das von 2012 an grundhaft saniert und als Galerie neu eingerichtet wurde.