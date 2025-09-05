Der ehemalige Torhüter und Fußballtrainer Lothar Kujak ist seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Maler. Ein Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens ist ab sofort im Mitmachlokal zu sehen. Wie er zum Zeichnen kam. Was er zeigen will.

Kicker mit Zeichentalent: Mit 87 Jahren zeigt der ehemalige Motor-Dessau-Torwart Lothar Kujak seine Bilder

Lothar Kujak erläutert bei der Vernissage seiner Ausstellung im Mitmachenlokal seine Zeichnungen.

Dessau/MZ. - Auf die Frage, ob er denn heute noch Sport treibt, antwortet Lothar Kujak ganz spontan und halb augenzwinkernd: „Ich hatte einige Operationen, da ist nicht mehr viel mit ausdauernder Bewegung. Jeden Morgen pünktlich mit meiner Frau zu frühstücken, ist mir Sport genug.“