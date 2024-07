Professionelle Autodiebe sind wieder in der Region Anhalt unterwegs. Nachdem Täter zuletzt drei Mal in Köthen und Aken zugeschlagen haben, waren sie in der Nacht zum Montag in Dessau aktiv.

Dessau/MZ. - Professionelle Autodiebe sind wieder in der Region Anhalt unterwegs. Nachdem Täter zuletzt drei Mal in Köthen und Aken zugeschlagen haben, waren sie in der Nacht zum Montag in Dessau aktiv.

Vor einem Wohnhaus in der Robert-Schirmacher-Straße im Dessauer Stadtteil Ziebigk wurde dort ein 100.000 Euro teurer BMW gestohlen. Das hat am Montag, 1. Juli, ein 54-jähriger Dessauer angezeigt. Der Mann hatte sein Auto am Sonntag, 30. Juni, gegen 22.30 Uhr vor seinem Haus abgestellt, am Montag, 1. Juli, 6.45 Uhr, war es verschwunden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe sich das Keyless-System des Autos zunutze gemacht und das Auto so gestohlen haben. Um sich vor Diebstahl zu schützen, raten die Ermittler, sollte der Schlüssel geschützt gelagert werden, wenn das Auto direkt vor der Tür geparkt ist, sodass das Signal nicht abgefangen werden kann. Es gebe spezielle Aufbewahrungsboxen, so eine Polizeisprecherin. Für unterwegs gebe es spezielle Hüllen, die den Schlüssel abschirmen.

In Köthen war ebenfalls in der Nacht zum Montag ein blaues BMW Cabrio im Wert von 30.000 Euro gestohlen worden. In der Woche zuvor konnten die Täter in Köthen mit einem 35.000 Euro teuren Audi A6 Avant davonfahren. Die Polizei hat alle Autos zwar zur Fahndung ausgeschrieben, bislang aber ohne Erfolg.