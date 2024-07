In der Nacht zum Montag, 1. Juli, haben in Köthen erneut die so genannten Keyless-Diebe zugeschlagen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage.

Köthen/MZ. - In der Nacht zum Montag, 1. Juli, haben in Köthen erneut die so genannten Keyless-Diebe zugeschlagen. Dieses Mal hatten sie es auf ein blaues BMW-Cabrio neueren Modells abgesehen, das ordnungsgemäß gesichert und verschlossen auf einem Wohngrundstück in der Straße „Am Quellteich“ in Köthen abgestellt war. Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde mit rund 30.000 Euro angegeben.

Das Fahrzeug verfügt über eine Keyless-Funktion. Daher geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Diebe dieses Schließsystem überwinden konnten. Die Polizei empfiehlt zum Schutz vor Diebstahl noch einmal mit Nachdruck, das Keyless-Schließsystem zu deaktivieren oder die Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haustür zu deponieren bzw. in abgeschirmten Behältern aufzubewahren, die Funksignale unterbinden.

In der vorigen Woche hatten die Diebe einen blauen Audi A6 Avant gestohlen, der in der Hugo-Junkers-Straße in Köthen geparkt war. Das Auto hatte einen Wert von rund 35.000 Euro.