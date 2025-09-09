Eine Streife ist am Montag in Roßlau auf einen Motorradfahrer aufmerksam geworden. Die Kontrolle war folgenreich.

Keine Kennzeichen, keine Fahrerlaubnis, Alkohol und Drogen: Viel Ärger für Motorradfahrer in Roßlau

Roßlau/MZ. - Ein Motorradfahrer ist am Montagabend, 8. September, in Roßlau ins Visier der Polizei geraten.

Den Beamten war der Mann gegen 18.30 Uhr im Roßlauer Kiefernweg aufgefallen, da die Maschine keine Kennzeichen hatte. Der Motorradfahrer wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei zeigte sich, dass das Motorrad ausschließlich für den Sportgebrauch bestimmt ist und somit weder zugelassen noch versichert war. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der 47-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Damit nicht genug: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Da der Fahrer angab, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, ordneten die Beamten auch noch eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt in einem Krankenhaus durchführte.