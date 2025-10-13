Der Andes-Turm war bereits im Juni nicht begehbar. Damals wegen Vandalismus. Nun geht es erneut nicht nach oben.

Dessau/MZ/syk - Der Panoramablick über Dessau ist bis auf Weiteres vom Räucherturm in der Elisabethstraße aus nicht möglich.

Wie das Amt für zentrales Gebäudemanagement der Stadt am Freitagnachmittag mitteilte, wurde der Zutritt zur Aussichtsplattform des so genannten „Andes-Turms“ bis auf Weiteres auf Grund von sicherheitstechnischen Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Eine Fachfirma sei für die notwendigen Arbeiten beauftragt worden. Der 25 Meter hohe Turm wird nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten wieder für die Öffentlichkeit freigegeben, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Der Turm war bereits im Juni nicht begehbar. Er musste wegen Vandalismus ebenfalls aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Der Räucherturm diente bis zur Wende als Kalträucherkammer für Fleisch und Wurstwaren. Heute ist er ein Industriedenkmal und seit 2008 eine öffentliche Aussichtsplattform. Die 130 Stufen sind über eine Außen-Metalltreppe zu erklimmen. Am Fuß des Räucherturms befinden sich die Skater-Halle und der Skaterpark des Vereins „Von der Rolle“.