Ein unwürdiges Ende hat am Sonnabend das Fußball-Kreispokalfinale zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und SV Germania 08 Roßlau gefunden. Kurz vor Ultimo wurde das Spiel abgebrochen.

Pyrotechnik wurde auf dem Sportplatz in Nedlitz gezündet. Das Kreispokalfinale Anhalt zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und SV Germania 08 Roßlau wurde in der 88. Minuren abgebrochen.

Rosslau/MZ - - Es hätte ein tolles Fußballfest werden können, doch kurz vor Schluss fand das diesjährige Fußball-Kreispokalfinale Anhalt auf dem Sportplatz des SC Vorfläming Nedlitz ein unwürdiges Ende.

Das Interesse am Endspiel war am Samstag beeindruckend. Immerhin wollten 476 Zuschauer das Finale um den KFV-Anhalt-Pokal zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst gegen den SV Germania 08 Roßlau sehen. Was sie zunächst sportlich zu sehen bekamen, war ein relativ eindeutiger Sieg der Zerbster. Nach den Toren von Max Kretschmar, Max Syring, Tami Stephan, Thomas Möhring und Victor Tanasi stand es 120 Sekunden vor Ultimo 5:0 für Titelverteidiger Rot-Weiß.

Nachdem der Ball zum fünften Mal im Roßlauer Tor lag, kam es an der Seitenlinie zu einem Zwischenfall: Ein Kanonenschlag wurde geworfen, der direkt neben dem Linienrichter landete und detonierte. Nach dem Knall kippt dieser um, blieb liegen und musste später behandelt werden.

Schiedsrichter Sebastian Rudolf brach die Partie folgerichtig und auch regelkonform sofort ab. Es gab auch keine Pokalübergabe. Nun muss das Sportgericht entscheiden, wie das diesjährige KFV-Anhalt-Pokalendspiel gewertet wird.

„Es ist absolut nicht zu tolerieren, was passiert ist und so etwas hat auf einem Sportplatz nichts zu suchen“, schimpfte der Zerbster Trainer Florian Sens. Er ärgerte sich vor allem darüber, dass die Sicherheit auf dem Gelände nicht optimal war, „darüber sollte man sich in den verantwortlichen Gremien noch einmal intensiv austauschen.“