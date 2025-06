Thale/MZ. - Mathias Malinka war es, der beim Stadtradeln 2024 beeindruckende fast 3.000 Kilometer für Thale in die Pedale getreten war. In diesem Jahr ist der Thalenser wieder dabei. Den ersten knappen Kilometer für den gestern gestarteten Wettbewerb legte er auf einem frisch asphaltierten Abschnitt des Europaradwegs R1 zurück: am sogenannten Stecklenberger Waldrand in Thale.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.