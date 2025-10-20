Zweitligist gegen Champions-League-Sieger Kann der Dessau-Roßlauer HV den SCM im Pokal überraschen? Wie Yannick Danneberg das Spiel sieht
Der DRHV träumt von einem Pokalcoup gegen den SC Magdeburg. Auf Unterschiedsspieler Yannick Danneberg ruhen die Hoffnungen. Warum das Spiel für ihn so besonders ist.
Aktualisiert: 20.10.2025, 14:16
Dessau/MZ. - Yannick Danneberg fiebert noch immer mit. Egal ob Bundesliga oder Champions League, „ich schaue schon viel, drücke natürlich die Daumen“, sagt der Handballspieler vom Dessau-Roßlauer HV wie selbstverständlich über den SC Magdeburg, der auch fünf Jahre nach dem Abschied noch einen festen Platz in seinem Herz hat.