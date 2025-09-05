Dessau/MZ. - Metalldiebe haben in der Nacht zum Donnerstag, 4. September, für einen Schaden von über 70.000 Euro gesorgt. Zugeschlagen wurde doppelt. Zum einen in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in Dessau-Alten. Hier wurde eine bisher nicht bekannte Menge an Kupferkabel und Elektroteilen gestohlen. Die Schadenshöhe wurde durch einen verantwortlichen Mitarbeiter mit etwa 30.000 Euro beziffert.

Zum anderen drangen unbekannte Täter auch auf ein Firmengelände im Dessauer Stadtteil West ein. Dort trennten sie von einem auf dem Grundstück befindlichen Kran mehrere Kupferkabel ab und entwendeten diese. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über 40.000 Euro, während der geschätzte Schrottwert der Kabel lediglich bei 3.000 Euro liegt.