Vor 100 Jahren beschloss die Dessauer Stadtverordnetenversammlung in einer Sondersitzung den Bauhaus-Umzug nach Dessau. Im Ratsaal lebt der historische Moment am Sonntag noch einmal auf.

Wie das Bauhaus vor 100 Jahren nach Dessau kam, wurde am Sonntag in einer historischen Stadtratssitzung bei einer Lesung mit Schülerinnen des Walter-Gropius-Gymnasiums im Ratssaal nachempfunden.

Dessau/MZ. - „Dieses Jubiläum ist nicht nur für Dessau, sondern weltweit von Bedeutung“, stellte der Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck am Sonntag im Dessauer Ratssaal fest. Auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 23. März 1925, wurde in eben diesem Ratssaal von der Stadtverordnetenversammlung ein historischer Beschluss gefasst. Der sollte die Identität und die Wahrnehmung der Stadt bis in die Gegenwart prägen.