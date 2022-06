Junge Toyotafahrerin wird bei Unfall in Mildensee schwer verletzt

Beim Abbiegen stoßen in der Breitscheidstraße zwei Fahrzeuge zusammen

Polizei am Unfallort (Symbolbild)

Dessau/MZ - - Polizei und Krankenwagen mussten am Freitag gegen 13 Uhr nach Dessau-Mildensee ausrücken. Dort hatte sich in der Breitscheidstraße ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 29-jährige Toyota-Fahrerin hatte die Breitscheidstraße in Richtung Oranienbaumer Chaussee befahren. An der Einmündung zur Tiergartenstraßewollte sie nach links in die Tiergartenstraße abbiegen. Dabei beachtete sie nicht den entgegenkommenden VW einer 56-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 29-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die 56-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 18.000 Euro angegeben.