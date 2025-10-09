Das Jobcenter Dessau stellt auf die Online-Terminvergabe für Beratungsgespräche um und hat ein digitales Foyer eingerichtet. Welche Vorteile es dadurch für Kunden und Mitarbeiter geben soll.

Jobcenter Dessau wird digitaler: Wie man künftig mit einem Klick zu einem Termin kommt

Jobcenterchefin Ines Blaschczock und ihre Mitarbeiterinnen Anja Pannier und Elisabeth Stein (v.r.n.l.) führen die neue Technik vor.

Dessau/MZ. - „Einfach selbst machen“ lädt ein großer Aufsteller im Dessauer Jobcenter ein. Das hat seit dem 1. August einen neu gestalteten Eingang - ein digitales Foyer –, und hier sollen nicht mehr wie in der Vergangenheit Kunden Schlange stehen, wenn sie einen Termin vereinbaren möchten. Das soll mit einem Mausklick – ob bequem von zu Hause oder hier vor Ort – möglich sein.