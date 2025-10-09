weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Das Jobcenter Dessau stellt auf die Online-Terminvergabe für Beratungsgespräche um und hat ein digitales Foyer eingerichtet. Welche Vorteile es dadurch für Kunden und Mitarbeiter geben soll.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 09.10.2025, 15:51
Jobcenterchefin Ines Blaschczock und ihre Mitarbeiterinnen Anja Pannier und Elisabeth Stein (v.r.n.l.) führen die neue Technik vor.
Jobcenterchefin Ines Blaschczock und ihre Mitarbeiterinnen Anja Pannier und Elisabeth Stein (v.r.n.l.) führen die neue Technik vor. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - „Einfach selbst machen“ lädt ein großer Aufsteller im Dessauer Jobcenter ein. Das hat seit dem 1. August einen neu gestalteten Eingang - ein digitales Foyer –, und hier sollen nicht mehr wie in der Vergangenheit Kunden Schlange stehen, wenn sie einen Termin vereinbaren möchten. Das soll mit einem Mausklick – ob bequem von zu Hause oder hier vor Ort – möglich sein.