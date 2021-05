Jetzt baden im Sportbad - Was seit Dienstag in Dessau-Roßlau wieder erlaubt ist

Dessau-Roßlau - Alles neu macht nicht nur der Mai, sondern auch die 13. Corona-Landesverordnung. Für Dessau-Roßlau verspricht sie seit Dienstag weitere Lockerungen. Nachfolgend, was jetzt erlaubt ist:

Kultur

Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind möglich, nur jeder zweite Platz darf belegt werden, maximal 50 Besucher bei Inzidenz unter 100, bei Inzidenz unter 50 maximal 200, Test und die Kontaktnachverfolgung sind erforderlich. Der Betrieb des Anhaltischen Theaters nimmt jetzt Fahrt auf. Am 29. und 30. Mai sowie am 6., 20, und 26. Juni, jeweils 19.30 Uhr, sind Open-Air Veranstaltungen im Rathaus-Innenhof geplant. Dort heißt es: „Warum sollten wir nicht singen“. Der Opernchor lädt zu sommerlichen Chorkonzerten ein. Im Vorverkauf sind weitere Veranstaltungen (siehe Internet unter Anhaltisches Theater Dessau)

Die Theaterkasse nimmt Kartenwünsche aktuell nur telefonisch entgegen und ist unter 0340/2511 333 von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie per Mail unter theaterkasse@anhaltisches-theater.de erreichbar.

Einkauf

„Endlich können die Kunden mal gucken kommen, sich Inspirationen holen“, sagt Jacqueline Lange, Inhaberin von Elektro-Peters. Am Dienstagvormittag haben einige Kunden schon genossen, einfach mal durchs Geschäft zu gehen. Ganz ohne Anmeldung. Denn der Einkauf in Läden erfolgt seit Dienstag ohne Terminvereinbarung, ohne Test, aber mit Maskenpflicht und begrenzter Kundenzahl; ein Anwesenheitsnachweis ist zu führen (außer: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, in Buchhandlungen, Blumenläden, Gärtnereien, oder in Baumärkten u.a.)

Sport

Individualsport ist möglich, ebenso Trainingsbetrieb des organisierten Sports im Freien in Gruppen bis 25 Personen, Trainer und Verantwortliche benötigen einen Test; zudem außerhalb des Trainingsbetriebs organisierter kontaktfreier Sportbetrieb im Freien mit höchstens 25 Personen, alle Personen mit Test. Im Innenbereich ist Trainingsbetrieb des organisierten kontaktfreien Sports in Gruppen erlaubt, zulässige Personenzahl auf eine Person je 20 Quadratmeter, höchstens aber auf zehn Personen begrenzt, Test erforderlich.

Hotels

Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe Mit Anwesenheitsnachweis und Testpflicht können Gäste wieder in Hotels und Pensionen übernachten. Theoretisch auch in Jugendherbergen. Doch wie der Landesjugendherbergsverband Sachsen-Anhalt auf seiner Internetseite informiert, öffnen die Jugendherbergen im Land erst am 30. Juni.

Fitnessstudios

Mit Tests und Kontaktnachverfolgung können sie öffnen unter Zugangsbeschränkungen.

ÖPNV

Hier gilt FFP2-Masken-Pflicht für alle ab 16 Jahren, für Sechs- bis 15-Jährige reicht ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.

Schwimmbäder

Das Sportbad Dessau hat seit Dienstag geöffnet. Die Dessauer haben es auch schon gut genutzt, bestätigte Stadtsprecher Ralf Schüler. Genutzt wird dort fleißig die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Für Sport im Innenbereich wie im Sportbad gelten Zugangsbeschränkungen (eine Person je 20 Quadratmeter) mit Testpflicht und Anwesenheitsnachweis. (mz)