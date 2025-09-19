Das Nachfolgeprojekt von „l’arc six“ das „Songland Trio“ spielt erstmalig in Dessau. Wie sie sich gefunden haben und welche Musik das Publikum erwartet.

Jazziger Pop oder poppiger Jazz? - Songland Trio stellt sich in Dessau vor

Stephan Bohrmann, Sarah Lipfert und Christoph Reuter (v.l.n.r.) schreiten zu ihrem ersten Konzert in Dessau.

Dessau/MZ. - Es sei immer eine tolle Sache etwas neues anzufangen, schwärmt Musiker Christoph Reuter. Also hat er es einfach wieder gemacht. Heraus kam dabei das „Songland Trio“, das am Samstag, 20. September, mit seinem im vergangenen Jahr erschienenen Debütalbum „These are the Days“ erstmalig in Dessau zu hören sein wird.