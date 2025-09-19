Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen will seine Heimspiele in einer nach dem Sponsor benannten Sportshouse Arena austragen. Der Stadtrat hate eine Entscheidung darüber aufgeschoben.

Noch kein neuer Name - Entscheidung über Jahnstadion in Wolfen ist vertagt

Noch spielt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Jahnstadion.

Wolfen/MZ. - Ein Verein nutzt eine große kommunale Sportstätte und macht mit seinen Leistungen Werbung für die Stadt. Da Sponsoren für den Vereinssport Mangelware sind, werden ihnen immer neue Produkte angeboten. Das ist auch in Wolfen so.