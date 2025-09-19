Schüler der Adam-Olearius-Schule und der Berufsbildenden Schulen schlüpfen in die Rollen von Regierungschefs, Ministern und Diplomaten. Beim Planspiel POL&IS wird verhandelt.

Planspiel zum besseren Politikverständnis: Die Vereinten Nationen haben wegen der Unruhen in Arabien eine Sicherheitskonferenz einberufen.

Aschersleben/MZ - „Wir brauchen Entwicklungshelfer und Diplomatie“, sagt eine Schülerin entschlossen, die in der Simulation die Region Nordamerika vertritt. Der UN-Generalsekretär nickt zustimmend. Noch eben beschäftigt sich die Weltgemeinschaft damit, dass die USA Grönland beanspruchen möchte. Doch nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Arabien: Dort ist die Regierung zerbrochen, Terrorismus breitet sich aus – eine Bedrohung für die gesamte Welt. Die Vereinten Nationen müssen eine Sondersitzung einberufen.