weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Simulation realer Szenarien: Keine einfache Sache: Ascherslebener Schüler versuchen bei Planspiel Krisen der Weltpolitik zu lösen

Simulation realer Szenarien Keine einfache Sache: Ascherslebener Schüler versuchen bei Planspiel Krisen der Weltpolitik zu lösen

Schüler der Adam-Olearius-Schule und der Berufsbildenden Schulen schlüpfen in die Rollen von Regierungschefs, Ministern und Diplomaten. Beim Planspiel POL&IS wird verhandelt.

Von Katrin Wurm 19.09.2025, 12:15
Planspiel zum besseren Politikverständnis: Die Vereinten Nationen haben wegen der Unruhen in Arabien eine Sicherheitskonferenz einberufen.
Planspiel zum besseren Politikverständnis: Die Vereinten Nationen haben wegen der Unruhen in Arabien eine Sicherheitskonferenz einberufen. (Fotos: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - „Wir brauchen Entwicklungshelfer und Diplomatie“, sagt eine Schülerin entschlossen, die in der Simulation die Region Nordamerika vertritt. Der UN-Generalsekretär nickt zustimmend. Noch eben beschäftigt sich die Weltgemeinschaft damit, dass die USA Grönland beanspruchen möchte. Doch nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Arabien: Dort ist die Regierung zerbrochen, Terrorismus breitet sich aus – eine Bedrohung für die gesamte Welt. Die Vereinten Nationen müssen eine Sondersitzung einberufen.