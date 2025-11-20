In der aktuellen Haushaltsdiskussion hat der Dessau-Roßlauer Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz die Eckzahlen für die kommenden Jahre vorgestellt. Klar ist: Fahrzeuge und Gebäude verschlingen eine Menge Geld.

Investitionen bei Feuerwehren - Sanierungsstau bei Dessauer Gerätehäusern liegt bei 20 Millionen Euro

Das aktuelle Walderseer Gerätehaus ist zu klein für Mensch und Material. Deshalb wird es neu gebaut.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau muss in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro ausgeben, um die Freiwilligen und die Berufsfeuerwehr leistungsfähig und auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten.