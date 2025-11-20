weather wolkig
  4. Diskussionen um Haushalt 2026: Investitionen bei Feuerwehren - Sanierungsstau bei Dessauer Gerätehäusern liegt bei 20 Millionen Euro

In der aktuellen Haushaltsdiskussion hat der Dessau-Roßlauer Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz die Eckzahlen für die kommenden Jahre vorgestellt. Klar ist: Fahrzeuge und Gebäude verschlingen eine Menge Geld.

Von Oliver Müller-Lorey 20.11.2025, 18:00
Das aktuelle Walderseer Gerätehaus ist zu klein für Mensch und Material. Deshalb wird es neu gebaut.
Das aktuelle Walderseer Gerätehaus ist zu klein für Mensch und Material. Deshalb wird es neu gebaut. Foto: Danny Gitter

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau muss in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro ausgeben, um die Freiwilligen und die Berufsfeuerwehr leistungsfähig und auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten.