Wie viele Passanten sind monatlich in der Dessauer Innenstadt unterwegs? Das hat die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung ermittelt. Mit überraschenden Zahlen.

Wie viel Bewegung herrscht in Dessaus Innenstadt? Kavalierstraße hat Zerbster Straße abgehängt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - In Dessau ist nix los. Da bewegt sich gar nichts! Dieses vernichtende Urteil ist oft zu hören und hat sich verfestigt. Dagegen an und für eine zukunftsfähige, attraktive Innenstadt ein, tritt seit Ende 2022 auch die bei der Stadtmarketinggesellschaft (SMG) angesiedelte Neustadt-Agentur. Knapp 50 Innenstadt-Akteure waren am Montagabend der Einladung der Neustadt-Agentur ins Alte Theater zur Jahresauftaktveranstaltung gefolgt.