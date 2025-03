Einer Frau in Zerbst war am Sonntag ein Renault aufgefallen, der immer wieder Schlangenlinie fuhr und in den Gegenverkehr geriet. An einer Tankstelle stellte sie den Mann zu reden. Vergebens. Am Ende griff die Polizei zu.

Zerbst/MZ. - Völlig betrunken ist am Sonntag ein Mann in Zerbst mit dem Auto unterwegs gewesen, um sich noch mehr Alkohol zu beschaffen.

Laut Polizei war der Mann in seinem Renault einer Autofahrerin aufgefallen, die am Sonntag gegen 11 Uhr auf der L 57 in Richtung Zerbst unterwegs war. Der Renault fuhr dort in Schlangenlinien und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Die Frau nahm die Verfolgung bis zu einer Tankstelle in der Straße „Am Heidetorplatz“ auf. Im dortigen Shop bemerkte die 42-Jährige, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Als er weitere Spirituosen kaufte, sprach sie ihn an. Er ignorierte jedoch ihre Worte, setzte sich erneut ans Steuer und fuhr nach Hause.

Dort traf ihn die daraufhin verständigte Polizeistreife an. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 4,1 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm die weitere Fahrt untersagt.