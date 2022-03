Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge - Dessau richtet in Kochstedt zweite Erstaufnahmestelle ein

Dessau/MZ - Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine hat die Stadt Dessau-Roßlau die Sporthalle Kochstedt in der Winklerstraße am Mittwoch als weitere Erstaufnahmestelle eingerichtet. Neben der Turnhalle des Berufsschulzentrums werden so weitere 100 Plätze zur vorläufigen Unterbringung geschaffen.

Dieser Schritt ist nach Angaben der Stadtverwaltung nötig geworden, da die Turnhalle im Berufsschulzentrum mit etwa 175 Plätzen die Kapazitätsgrenze erreicht hat. Es stehen aber weitere Zuweisungen von Kriegsflüchtlingen durch das Land Sachsen-Anhalt an.

Die Einrichtung der Sporthalle wird durch das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst gemeinsam mit dem Amt für Bildung und Schulentwicklung umgesetzt. Parallel dazu schreitet, so die Stadt, die Herrichtung von möblierten Wohnraum zur dezentralen und längerfristigen Unterbringung im Stadtgebiet stetig voran. Die großen Vermieter hatten dafür zusammen 100 Wohnungen zugesagt.