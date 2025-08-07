Das beliebte Café in Dessaus Innenstadt nutzte einen Schließtag für eine kleine Verschönerungskur

Im Café Hilde wurde gewerkelt – so bekam der Tresen eine neue Kühlung, sowie neue Kuchenvitrinen. Laura Böttcher freut sich über die Neuerungen.

Dessau/MZ. - Am Dienstag mussten die Gäste des Café Hilde auf Frühstück und selbst gemachten Kuchen verzichten. Das Café in der Zerbster Straße 30 hatte geschlossen. „Wir haben im Gastraum Arbeiten ausgeführt, die wir bei laufendem Betrieb nicht hätten machen können“, erklärt Restaurantleiterin Laura Böttcher den Schließtag. Gearbeitet wurde vor allem am Tresen, der ein neues Kühlaggregat erhalten hat. Außerdem wurden Sicherheitskameras eingebaut und auch einige kleine Verschönerungsarbeiten im Gastraum erledigt. Für eilige Gäste gibt es eine neue „Kaffee-to-go“-Station. Geplant sei zudem, berichtet Laura Böttcher weiter, ein großer Bildschirm für die Außenreklame.