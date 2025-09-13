59-jähriger Dessauer stürzt nachts vom Rad und verletzt sich schwer am Gehirn. Vor einem Monat wurde ihn ein 3-D-gedrucktes Implantat eingesetzt, das sich in Knochengewebe wandelt. Diese OP ist einmalig in Europa.

Einen Monat danach: Thomas Klepsch (rechts) kommt mit dem Rad zum Termin in die Klinik.

Thomas Klepsch nimmt kurz seine braune Kappe ab. Die Haare darunter sind noch raspelkurz, die große Narbe ist noch zu sehen. „Und? Wie sieht es aus?“, fragt er Christian Hohaus auf einem Flur im Klinikum Dessau. „Sehr gut, ich bin zufrieden“, meint der leitende Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie. Die beiden treffen sich an diesem Freitagvormittag auch zu einem kurzen Gespräch über die vergangenen Monate. Ein schwerer Unfall hätte Klepsch fast das Leben gekostet. Dem 59-Jährigen musste ein Großteil seiner Schädeldecke entfernt werden.