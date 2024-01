Demo am Freitagabend Hunderte Lichter für den Hort - Eltern und Kinder protestieren in Dessau gegen geplanten Zwangsumzug

Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung will den Hort „Zauberburg“ und die Freizeiteinrichtung „Baustein“ am Schochplan an einen neuen Standort umsiedeln. Der von Eltern organisierte Protestumzug mit Lampions gegen die Umzugspläne des Jugendamtes hatte viele Teilnehmer. Die Sozialbeigeordnete Eter Hoffmann machte sich ein Bild - und Hoffnung.