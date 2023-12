Der Hort „Zauberburg“ und die Freizeiteinrichtung „Baustein“ des Urbanistischen Bildungswerks sollen ihr Domizil am Dessauer Schochplan verlassen. Warum das Jugendamt die Umzüge, auch der Freizeiteinrichtung „Baustein“, für eine sehr gute Lösung hält.

Trotz Kritik hält Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung Auszug des Hortes am Schochplan für alternativlos

Kinderbetreuung am Zoberberg

Dessau/MZ. - Der Hort „Zauberburg“ und die Freizeiteinrichtung „Baustein“ des Urbanistischen Bildungswerks sollen ihr Domizil am Schochplan verlassen. So plant es die Stadtverwaltung und begründet das mit hohem Sanierungsbedarf. Vor Ort stoßen die Pläne auf heftige Kritik, das Elternkuratorium des Hortes kündigte Widerstand an.