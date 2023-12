Objekt nicht sanierbar? Dunkle Wolken über dem Schochplan in Dessau - Eltern verärgert über Umzugspläne für den Hort

Statt der versprochenen Sanierung des Hauses am Schochplan 74/75 in Dessau sollen der Hort „Zauberburg“ und die Freizeiteinrichtung „Baustein“nun in andere Gebäude ziehen. Das ruft die Eltern auf den Plan. Die fürchten schlechtete Bedingungen.