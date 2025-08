Am Dienstagnachmittag ist die Baustellenampel an der Abzweigung zu Ikea in Günthersdorf ausgefallen. In der Folge staute sich der Verkehr bis zum Nova. Schließlich regelte die Polizei den Verkehr, um den Stau aufzulösen.

Aufgrund einer defekten Ampel staute sich der Verkehr am Dienstagnachmittag in Günthersdorf.

Günthersdorf/MZ. - An der B181 in Günthersdorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrschaos gekommen. Der Grund dafür war ein Ausfall der Baustellenampel an der Abzweigung zu Ikea. In der Folge entstand ein großer Rückstau, der sich unter der B181 bis zum Nova zog.

Zeugen vor Ort berichteten von Wartezeiten bis zu anderthalb Stunden, um die Ampel zu passieren. Gegen 15 Uhr traf die Polizei vor Ort ein, um den Verkehr zu regeln. In der Folge löste sich der Stau auf. Wie lange der Ausfall der Ampelanlage noch andauern wird, ist derzeit unklar.