Nach Drama in Dessau-Süd Hund fällt Dessauer Läuferlegende Harry Richter an - Hundehalter meldet sich nach Hilferuf in der MZ

Läuferlegende Harry Richter aus Dessau war am 17. Januar auf seiner Runde durch Dessau-Süd von einem Hund angefallen worden. Zwar gab er dem Hundehalter seine Adresse, doch dieser meldete sich nicht. Jetzt gab es eine Wendung.