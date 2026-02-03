Nach Drama in Dessau-Süd Hund fällt Dessauer Läuferlegende Harry Richter an - Hundehalter meldet sich nach Hilferuf in der MZ
Läuferlegende Harry Richter aus Dessau war am 17. Januar auf seiner Runde durch Dessau-Süd von einem Hund angefallen worden. Zwar gab er dem Hundehalter seine Adresse, doch dieser meldete sich nicht. Jetzt gab es eine Wendung.
Aktualisiert: 03.02.2026, 14:53
Dessau/MZ. - Noch immer laboriert Läuferlegende Harry Richter an seinen Verletzungen, die ihm ein Hund auf seiner Jogging-Runde durch Dessau-Süd zugefügt hat.