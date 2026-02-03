weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hund stößt Dessauer Läuferlegende um: Hundehalter meldet sich nach Angriff

Nach Drama in Dessau-Süd Hund fällt Dessauer Läuferlegende Harry Richter an - Hundehalter meldet sich nach Hilferuf in der MZ

Läuferlegende Harry Richter aus Dessau war am 17. Januar auf seiner Runde durch Dessau-Süd von einem Hund angefallen worden. Zwar gab er dem Hundehalter seine Adresse, doch dieser meldete sich nicht. Jetzt gab es eine Wendung.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 03.02.2026, 14:53
Rentner Harry Richter wurde beim Laufen von einem angeleinten großen Hund umgeworfen. Nun hat sich der Halter gemeldet.
Rentner Harry Richter wurde beim Laufen von einem angeleinten großen Hund umgeworfen. Nun hat sich der Halter gemeldet. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ. - Noch immer laboriert Läuferlegende Harry Richter an seinen Verletzungen, die ihm ein Hund auf seiner Jogging-Runde durch Dessau-Süd zugefügt hat.