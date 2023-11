Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Schließung der Ludwig-Lipmann-Bibliothek in Roßlau zum 30. November ist in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend im Ratssaal scharf kritisiert worden. Sowohl Silvia Koschig (Forum-Bürgerliste) als auch CDU-Stadträtin und Roßlauer Ortsbürgermeisterin Christa Müller kritisierten nicht nur die Schließung, sondern vor allem auch den Zeitpunkt.