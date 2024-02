Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ist Kiara Georgi gegenwärtig in der Mosigkauer Heide unterwegs, dann hat sie in ihrem Auto auch immer eine Leiter dabei. Die braucht sie, um an die Nistkästen zu gelangen. Rund 500 Stück gibt es insgesamt in dem Gebiet. Und die werden jetzt kontrolliert, gereinigt, repariert und gegebenenfalls ersetzt.