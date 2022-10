Herbstmarkt im Tierpark Dessau - Bunte Spektakel ist für das Wochenende vorbereitet

DESSAU/MZ - Dessaus Tierpark lädt am Wochenende zum mittlerweile vierten Herbstmarkt ein. Dieser findet am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Oktober, von 10 bis 17 Uhr statt. Rechtzeitig zum Herbstmarkt erstrahlen die Bäume im Tierpark in einer wunderschönen gelben bis feuerroten Laubfärbung. Damit sich die Besucher langsam auf den Winter vorbereiten können, bietet ein kunterbunter Bauern- und Handwerkermarkt ein sehr großes Angebot an regionalen und überregionalen Produkten aus verschiedenen Gewerken an.

Von der Holzschnitzerei über Keramikfiguren bis hin zur kuschelweichen Wollsocke. Auch kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Fleisch vom Strauß, Pferd oder Rind aber auch Süßigkeiten und Tees sind nur ein paar Einblicke in das Angebot der rund 60 Marktstände vor der einzigartigen Kulisse des historischen Mausoleums. Neben dem Marktbesuch bietet der Tierpark kostenfrei eine Führung über die Haus- und Nutztiere an. Diese beginnt an beiden Veranstaltungstagen um 14 Uhr.

Auch beim Kürbisschnitzen können sich Kinder und Erwachsenen unter Beweis stellen. In diesem Jahr unter dem Motto „Kürbisschnitzen für den guten Zweck“. Der Tierpark konnte den Drogeriemarkt „dm“ als Partner gewinnen. „Alle Spenden, die die Mitarbeiter von dm an diesem Wochenende durch das Kürbisschnitzen einnehmen, kommen dem Tierpark, vor allem den kleinen Besuchern des Tierparks, zu Gute“, sagt Veranstaltungsmanagerin Marie Guhrke. Die Spendensumme wird in eine neue Schaukel auf dem Tierparkspielplatz investiert.

Ein weiteres Highlight ist die Öffnung des Mausoleums von 10 Uhr bis 16 Uhr an beiden Veranstaltungstagen. Dort können Kultur- und Architekturinteressierte einen Blick ins Innere der ehemaligen herzoglichen Begräbnisstätte werfen.

Für Jahreskartenbesitzer gibt es an beiden Tagen von 10 Uhr bis 16 Uhr einen separaten Einlass. Die Anreise mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Hunde sind willkommen. Im Hundegarten des Tierparks kommen auch sie nicht zu kurz.