Besondere Aufgabe Helfer in seelischer Not - Warum Jürgen Ribbecke Ansprechpartner für Lebertransplantierte ist

Eine Organtransplantation ist ein tiefer Einschnitt in das Leben. Jürgen Ribbecke aus Dessau ist Ansprechpartner in der Region für Lebertransplantierte. Im wurde ein zweites und sogar ein drittes Leben geschenkt. Er will etwas zurückgeben.