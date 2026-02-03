Es ist kalt - und das Heizöl ist manchmal schneller verbraucht als gedacht. Bei Nachbestellungen im Internet muss man aber aufmerksam sein.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist erneut eine Frau beim Kauf von Heizöl bei einem Fakeshop gelandet. Die 45-Jährige hat in dieser Woche Strafanzeige wegen Betruges erstattet.

Nach eigenen Angaben hatte sie am 23. Januar bei einem Anbieter im Internet Heizöl im Gesamtwert von 1.350 Euro bestellt und das Geld gleich auf das angegebene Konto überwiesen. Am 26. Januar bekam sie eine Bestätigungsmail, in der ihr Kauf und der Zahlungseingang bestätigt wurde. Zudem schlug das „Unternehmen“ einen Liefertermin vor, den die Frau sogar noch ändern konnte.

Als sie jedoch keine Bestätigung für diese Änderung bekam, versuchte sie in der weiteren Folge das Unternehmen zu kontaktieren. Dabei musste die Geschädigte feststellen, dass die Internetseite nicht mehr verfügbar ist und es sich um einen Fakeshop gehandelt hat.

Die Polizei warnt noch einmal davor, bei solchen Käufen in Vorkasse zu gehen.