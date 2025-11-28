In den Haushaltsverhandlungen haben sich die Stadträte in einer langen Sitzung auf Projekte geeinigt, die die Stadt in den kommenden Jahren anpacken soll.

Ein Zuschuss von vier Millionen Euro jährlich für die DWG ist umstritten, wurde aber nicht gestoppt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Bei einer Marathonsitzung von Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend ist die Wunschliste der Fraktionen für den Haushalt 2026 kräftig zusammengeschmolzen. Angesichts der prekären Finanzlage der Stadt erklärte die Verwaltung zu zahlreichen Vorhaben, dass diese nicht finanzierbar seien. Mit anderen Ideen setzten sich dagegen Fraktionen gegen die Empfehlung der Verwaltung durch.