Geld reicht nicht für alle Ideen Haushaltsdebatte in Dessau-Roßlau: Stadträte schrumpfen Wunschliste zusammen
In den Haushaltsverhandlungen haben sich die Stadträte in einer langen Sitzung auf Projekte geeinigt, die die Stadt in den kommenden Jahren anpacken soll.
28.11.2025, 18:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Bei einer Marathonsitzung von Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend ist die Wunschliste der Fraktionen für den Haushalt 2026 kräftig zusammengeschmolzen. Angesichts der prekären Finanzlage der Stadt erklärte die Verwaltung zu zahlreichen Vorhaben, dass diese nicht finanzierbar seien. Mit anderen Ideen setzten sich dagegen Fraktionen gegen die Empfehlung der Verwaltung durch.